El ministro francés de Exteriores aborda con el presidente de RDC la respuesta al ébola

Según un comunicado presidencial, Barrot y Tshisekedi también hablaron sobre su cooperación bilateral y sobre el conflicto que azota al este del país, además de resaltar las relaciones entre ambas naciones.

"Esta audiencia fue la ocasión para volver sobre las estrechas, antiguas y amplias que unen a la RDC y a Francia. Nuestros dos pueblos mantienen relaciones muy vivas y muy importantes", dijo Barrot al término del encuentro.

Barrot, que se encuentra en una visita de dos días, tiene planeado visitar la ciudad de Bunia, en la provincia de Ituri (noreste) y epicentro del brote de ébola, que ya ha dejado 8.376 casos y 4.042 muertos confirmados, según el último balance de las autoridades congoleñas, con datos actualizados al 1 de octubre.

Allí tendrá intercambios con la población congoleña, las autoridades locales y las ONG que trabajan sobre el terreno.

La tasa de letalidad global de la epidemia se sitúa en el 48,3 %. Un total de 2.182 pacientes se han recuperado, mientras que 869 se encuentran hospitalizados o en aislamiento.

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La epidemia afecta a 63 zonas de salud de siete provincias (de las 26 que tiene la RDC): Ituri (este), Tshopo (centro-norte), Bas-Uélé (norte), Haut-Uélé (noreste), Kivu del Norte (este), Kivu del Sur (este) y Ubangi del Sur (noroeste).

Este brote es el segundo más mortífero de la historia a nivel global, aunque aún está lejos del más grave registrado hasta ahora, que causó 28.000 contagios y unos 11.000 muertos en África occidental entre 2014 y 2016.

La actual epidemia también se propagó a la vecina Uganda, donde la OMS declaró el 26 de agosto el fin del brote, después de contabilizarse 20 contagios confirmados, incluidos 15 importados de la RDC, entre los que hubo dos muertos.