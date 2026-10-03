El río Besòs, en riesgo inminente de inundación con un caudal de 520 metros cúbicos

El Besòs bajaba a su paso por Santa Coloma de Gramanet (Barcelona) a las 03:00 horas con un caudal de 520 metros cúbicos por segundo, lo que ha llevado a la ACA ha emitir un aviso de riesgo hidrológico.

La ACA ha emitido también un aviso por el incremento del caudal en el río Ripoll, afluente del Besòs, que a su paso por Montcada i Reixac (Barcelona) acumula 129 metros cúbicos, por lo que ha superado el umbral de alerta.

Fuentes del Protección Civil han informado a EFE de que todos los accesos al Parque Fluvial del Besòs, en el tramo final de este río, se encuentran cerrados por el riesgo inminente de inundación.

En la cuenca del Llobregat, al sur de la capital catalana, ha crecido también de manera exponencial el caudal de la riera de Rubí, que desemboca en el citado río y que a su paso por El Papiol (Barcelona) acumulaba pasadas las tres de la madrugada 168 metros cúbicos por segundo cuando a las nueve de la noche llevaba 2,9.