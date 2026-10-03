El Teatro Real de Madrid regresa a EE.UU. con un concierto de 'fuego, guitarra y leyenda'

La gira, que coincide con el 250 aniversario de la Independencia estadounidense, pretende reforzar los lazos culturales entre España y Estados Unidos iniciados en 2022, cuando, bajo la presidencia de la reina Sofía y con la presencia de los alcaldes de Madrid y de Nueva York, se celebró el primer concierto en el Carnegie Hall dentro de las celebraciones del 40 aniversario del hermanamiento de las dos ciudades.

Desde entonces, el Teatro Real ha desarrollado diversas acciones y proyectos artísticos e institucionales en Estados Unidos, e igualmente ofreció recitales de música de cámara y más de 200 actuaciones enmarcadas en las giras internacionales de 'Authentic Flamenco'.

En 2024, para formalizar la relación, la institución inauguró en Estados Unidos la primera comunidad de Amigos del Teatro Real fuera de España, los 'American Fellows', con la que se pretende promover la participación de la sociedad civil estadounidense en la actividad artística e institucional del Teatro Real.

En este viaje a Estados Unidos, la Orquesta Titular del Teatro Real, bajo la batuta de su director musical, Gustavo Gimeno, volverá al David Geffen Hall, del Lincoln Center de Nueva York, el 15 de octubre; debutará en el Adrienne Arsht Center de Miami, el 17 de octubre, y clausurará el tour estadounidense con un recital en la Biblioteca del Congreso, en Washington, el 19 de octubre.

La institución madrileña señaló que este desplazamiento a Nueva York, donde ya han actuado en otras cuatro ocasiones, servirá también para divulgar los nuevos contenidos de 'My Opera Player', la plataforma audiovisual internacional líder entre los teatros líricos de todo el mundo, reforzando su potencial para acercar la programación del Teatro Real a los estadounidenses.

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El programa será el mismo en Nueva York y Miami e incluirá 'El amor brujo' y las 'Siete canciones populares españolas', de Manuel de Falla (1876-1946), el 'Concierto de Aranjuez', de Joaquín Rodrigo (1901-1999), y, en la segunda parte, 'Scheherezade, Op. 35', de Nikolái Rimski-Kórsakov (1844-1908).

En Nueva York actuará la soprano guatemalteca Adriana González, mientras que en Miami lo hará la nicaragüense Gabriella Reyes. El guitarrista español Juan Manuel Cañizares participará en ambos conciertos interpretando el célebre 'Concierto de Aranjuez', indicó un comunicado.

La gira concluirá en Washington con un recital del Cuarteto de Solistas de la Orquesta Titular del Teatro Real, integrado por Gergana Gergova y Margarita Sikoeva en los violines, Olga González en la viola y Dragos Balan en el violonchelo.

El conjunto interpretará el 'Cuarteto de cuerda nº 1', de Juan Crisóstomo Arriaga (1806-1826); el 'Cuarteto de cuerdas en un movimiento, Op. 89', de Amy Beach (1867-1944); y el 'Cuarteto de cuerdas nº 12, en Fa mayor, Op. 96, Americano', de Antonin Dvořák (1841-1904).

El Teatro Real llevará además a Estados Unidos dos grupos de Crescendo, su proyecto de profesionalización de jóvenes talentos, que participarán en conciertos, masterclass y talleres en Nueva York y Miami.