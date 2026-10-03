Fiscal general interino de Bolivia dice que su desafío es "limpiar" al Ministerio Público

En declaraciones al canal estatal Bolivia TV, Urioste se declaró "sorprendido" por su designación en la Asamblea Legislativa esta madrugada y consideró que "el desafío es grande".

"Tenemos que afrontar un tema muy duro en la Fiscalía General, que es una Fiscalía que estamos recibiendo con muchos cuestionamientos, una Fiscalía manchada. Y el desafío es limpiar ese Ministerio Público y dejar un Ministerio Público transparente, eficaz y que sirva a la sociedad", sostuvo.

Según el jurista, el Ministerio Público se convirtió "en un brazo extorsivo" y de "encubrimiento" de delitos, "y eso tiene que cambiar".

También consideró que ingresará "prácticamente a un campo de guerra" porque "se ha acuartelado en el Ministerio Público mucha gente dependiente" del fiscal destituido, por lo que anunció que se hará una "auditoría jurídica de todo lo que está sucediendo" en la institución.

"La idea es que quede gente que es idónea y los que no responden a esa idoneidad que es necesaria en el Ministerio Público tienen que abandonar este trabajo", agregó.

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Urioste es abogado de profesión, con 35 años de una trayectoria en la que, según dijo, empezó "desde abajo" como asistente de la Fiscalía de sustancias controladas y de defensa pública, hasta llegar a ser juez y vocal decano del Tribunal Departamental de Justicia de la región amazónica de Beni.

En una sesión instalada cerca de la medianoche del viernes, el Legislativo destituyó a Roger Mariaca, lo que fue posible tras la aprobación horas antes de una reforma a la Ley Orgánica del Ministerio Público para incorporar un mecanismo para la "suspensión definitiva" del fiscal general cuando "se encuentre imputado formalmente y/o sujeto a una medida cautelar personal por delitos sancionables" con cárcel.

Posteriormente, después de varias horas de deliberación, esta madrugada el Parlamento eligió como fiscal general interino a Urioste, quien tomará juramento el lunes.

El Senado informó que Urioste permanecerá en funciones hasta que el Legislativo designe a un nuevo fiscal general titular mediante el proceso de selección establecido en la Constitución.

Roger Mariaca fue elegido fiscal general para un periodo de seis años en octubre de 2024, por el anterior Legislativo, en el que tenía la mayoría el Movimiento al Socialismo (MAS), el partido de los expresidentes Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025).

El ahora exfiscal general fue detenido el miércoles, acusado por el Gobierno boliviano de supuestamente liderar una "organización criminal" para proteger al "narcoterrorismo" en el país.

Su detención ocurrió dos días después de que el Gobierno de EE.UU. lo incluyera en un listado de altos cargos y exfuncionarios de tres países a los que se les revocó el visado, acusándolos de ser "corruptos" y de "socavar Gobiernos elegidos democráticamente".

Mariaca, dos fiscales y un mayor de la Policía acusados por los supuestos delitos de tráfico de sustancias controladas y organización criminal comparecen este sábado ante un juez cautelar.