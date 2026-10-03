Intensas lluvias e inundaciones ponen en alerta a un corregimiento del Pacífico colombiano

Según información preliminar, la emergencia se registró esta madrugada luego de que el río Caunapí, un importante afluente del Pacífico colombiano, se desborde cerca del corregimiento La Espriella.

Como consecuencia, cientos de personas perdieron sus cosechas, aves de corral murieron y decenas de casas resultaron afectadas, informaron medios locales.

Varios pobladores publicaron videos en redes sociales en los que mostraron cómo el agua ingresó a las casas hasta llegar a la cintura de los habitantes y las calles se convirtieron en ríos, por lo que pidieron ayuda a las autoridades.

"Esta es la situación de la población de La Espriella, está lloviendo fuerte y el río está creciendo. Ya las casas en su mayoría están inundadas", afirmó uno de los vecinos del lugar en un video.

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) informó a EFE que, por el momento, aún se encuentra haciendo la evaluación oficial de los daños.

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Sin embargo, medios locales aseguran que hay entre 3.000 y 5.000 personas afectadas por el desborde.