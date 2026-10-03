Israel dice que un alto cargo de Hamás era el objetivo del ataque que mató a 5 civiles

"Durante la noche (sábado), las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI, el ejército) y la Agencia de Seguridad de Israel (el Shin bet) llevaron a cabo un intento de eliminar al terrorista Ali Ahmed Al Amudi, vicedirector del buró político de Hamás en la Franja de Gaza", afirma el comunicado emitido por las fuerzas armadas israelíes.

"El ataque se llevó a cabo mientras el terrorista estaba en un apartamento utilizado por la organización terrorista Hamás", continúa la nota.

Sin embargo, el bombardeo acabó con la vida de cinco personas, cuatro de ellas mujeres. Y de ellas, dos eran cristianas.

Las fallecidas son las cristianas María y Maysa Abu Daúd, así como Yasmín Al Bubo y su madre, Halum, y un hombre joven cuya edad aún no ha trascendido, Bilal Jalil Odeh, según informaron el Hospital Shifa de la ciudad de Gaza y la iglesia de San Porfirio del enclave, que enterró a las dos primeras.

Consultado por EFE en dos ocasiones, el Ejército israelí no ha especificado si Al Amudi murió en el ataque.