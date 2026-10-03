José Andrés y Jeff Bezos entran en el debate sobre la vivienda en España

"La realidad es que tenemos a políticos que intentan crear decretos y soluciones cuando no tienen la preparación ni el conocimiento para idear una solución real al problema que vivimos. España no tiene un problema de falta de decretos. Tiene un problema de falta de viviendas", opinó el cocinero y filántropo en X.

José Andrés se pronunció tras el fracaso legislativo de dos decretos ley de urgencia promovidos por el Gobierno de Pedro Sánchez en respuesta a la movilización social en el país por la falta de vivienda asequible.

"Subvencionar la demanda sin aumentar la oferta presiona los precios. Regular cada vez más un mercado sin construir vivienda nueva no elimina la escasez: la administra. Castigar fiscalmente una modalidad de alquiler puede cambiar incentivos, pero tampoco pone un solo ladrillo", indicó en X, donde calificó las propuestas del Gobierno de "campañas de propaganda" y "parches".

"Diagnóstico y prescripción correcta al 100 %. Y no sólo en España", secundó Bezos en otro post en esa misma plataforma, encadenado al comentario de José Andrés.

Bezos, el tercer hombre más rico del planeta, con una fortuna estimada de más de 274.000 millones de dólares, ha defendido públicamente una menor regulación gubernamental y las políticas desregulatorias del presidente estadounidense, Donald Trump.

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En una reciente entrevista con CNBC, dijo que "las regulaciones gubernamentales tienen propósitos razonables", como en el caso de la ingeniería civil, aviación o medicamentos, y que en el contexto de la expansión de la inteligencia artificial la solución no es menos centros de datos.

"No vamos a ilegalizar el cuchillo porque puede ser usado para algo malo", argumentó Bezos.