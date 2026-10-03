La Armada de Ecuador destruye una embarcación que transportaba 2,3 toneladas de droga

El ministro comparó estas actuaciones con las operaciones que realiza Estados Unidos con embarcaciones en altamar sospechosas de narcotráfico.

"Al igual que en aguas internacionales, en operaciones que conduce EE.UU., destruyen los barcos, nosotros en aguas nacionales hacemos lo propio en las operaciones que conduce la Armada", afirmó.

En un comunicado, la Armada informó previamente que había interceptado cerca de la ciudad costera de Manta una embarcación artesanal donde se encontraban tres ciudadanos ecuatorianos y donde hallaron 55 bultos de droga valorados en 50 millones de dólares en el mercado estadounidense.

El ministro explicó que la decisión de hundirla respondió al riesgo que supone dejarla a la deriva en una zona donde transitan barcos comerciales y pesqueros. También indicó que remolcar la embarcación hasta la costa pondría en peligro al personal militar.

"Si usted de lunes a jueves pesca pero viernes, sábado y domingo trafica con droga, usted es un narcoterrorista", continuó Loffredo.

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Desde el pasado 28 de agosto, Estados Unidos ha interceptado y destruido ocho embarcaciones ecuatorianas en aguas internacionales del Pacífico, operaciones realizadas en coordinación con el Gobierno de Ecuador.

Según el Comando Sur estadounidense, los barcos operaban presuntamente como estaciones flotantes de reabastecimiento de combustible para lanchas utilizadas en el tráfico de droga hacia Norteamérica.