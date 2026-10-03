La conservadora Lista Unida gana las generales en Letonia, según un sondeo a pie de urna

Al cierre de los colegios electorales, las encuestas a pie de urna situaban a AS como ganadora indiscutible de la jornada, seguida de lejos por el resto de partidos, con la populista nacional-conservadora Letonia Primero (LPV) como segunda fuerza con un 11,3 %.

No lejos de Letonia Primero quedó el partido socialdemócrata Progresistas (P), a los que el sondeo a pie de urna atribuía un 11,1 %, mientras que la coalición electoral prorrusa y socialconservadora de Poder Soberano/Nuevos Letones (SV/JL) habría conseguido un 10,8 %.

La Alianza Nacional (AN) figuraba como quinta fuerza, con un 8,7 %, mientras que la centrista Nueva Unidad (JV) logró superar la barrera del 5 % para permanecer en el Parlamento o Saeima, con un 6,7 %.

Para Kulbergs y su partido, el resultado supone un éxito considerable pues su formación habría multiplicado por tres el resultado logrado en los anteriores comicios, celebrados en 2022 y en los que AS consiguió un 11,14 % de los votos.

"Es una gran muestra de confianza por parte de los votantes. Los votantes han hecho su elección. Lo valoro de verdad", dijo Kulbergs al ser preguntado sobre los resultados del sondeo por la LSM.

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"Vemos que la gente quiere seguridad, quiere ver que el Estado emprenda otro rumbo, alejándonos de vivir únicamente de la deuda, y que pensemos también en cómo será nuestro país después, para nuestros hijos, y qué futuro tiene Letonia", señaló al tiempo que declinó hacer comentarios sobre posibles coaliciones.

Para JV, el partido de la que fue hasta el pasado junio primera ministra Evika Siliņa, el resultado supone el hundimiento electoral de su formación.

En 2022, el partido centrista de Siliņa ganó las generales con un 19,19 % de los votos.

Sin embargo, desde JV parecía tenderse la mano a AS al darse a conocer el resultado de la encuesta a pie de urna, pues Edmunds Jurevics, líder del grupo parlamentario del partido, declaró que veía la posibilidad de que se formara una coalición "orientada a los valores europeos", que excluyera a LPV y SV/JL.

Los otros líderes de los partidos a los que la televisión letona pidió que comentaran los resultados agradecieron el apoyo a sus votantes y expresaron su esperanza de que el recuento superara las cifras de las encuestas a pie de urna.