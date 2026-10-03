La cumbre iberoamericana de Madrid espera la presencia de una veintena de jefes de Estado

Allamand participó en un diálogo en el Foro La Toja en Galicia (noroeste de España) junto al presidente de la patronal española, Antonio Garamendi, sobre los retos del espacio iberoamericano y se refirió a la importancia que representa para el diálogo la celebración de la cumbre de Madrid.

Una cumbre que, según dijo, va a ser de "reafirmación" y en la que habrá una asistencia "absolutamente inédita".

La última cumbre celebrada, la de 2024 en Ecuador, solo contó con la presencia de tres jefes de Estado de los 22 países que conforman la comunidad iberoamericana.

En concreto, asistieron el rey de España, Felipe VI; el presidente anfitrión, el ecuatoriano Daniel Noboa; y el de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa.

Según Allamand, las previsiones apuntan a que en Madrid participarán 18 o 19 líderes e incluso pueden llegar a los 20.

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Además, avanzó que el secretario general de Naciones Unidas estará presente también en la cumbre, así como el presidente del Consejo Europeo, António Costa.

Hay países observadores de fuera de la región que están presentes en estas cumbres y Allamand informó de que se sumarán en esta ocasión la India, Turquía y Angola.

El secretario general iberoamericano cree que debe haber un canal político más fluido y constante entre los países de esta comunidad y mostró su deseo de que se pueda dar un empujón para ello en esta cumbre.

Allamand explicó igualmente que en la cumbre se quiere aprobar una alianza para la Inteligencia Artificial.