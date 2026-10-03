La exprimera ministra letona Evika Siliņa defiende su campaña tras la derrota electoral

"En mi opinión hicimos una campaña muy buena", dijo la que fuera jefa del Gobierno letón, que apoyó al candidato a primer ministro de su partido, Arvils Ašeradens.

"No subimos los impuestos" pero "eso también ha tenido un coste", dijo Silina, que agregó que "fueron negociaciones complicadas dentro de la coalición y, quizá, la población se haya quedado con la sensación de que había muchas discusiones".

Siliņa fue primera ministra hasta que los socialdemócratas del partido Progresistas (P) le retiraran su apoyo después de que ella responsabilizara al titular de Defensa, el político socialdemócrata Andris Sprūds, por su gestión de la entrada en el espacio aéreo de Letonia de dos drones errantes de la guerra ruso-ucraniana.

JV logró este sábado, según el sondeo a pie de urna, un 6,7 % de los votos, cuando en la pasada cita con las urnas, en 2022, consiguió la victoria con un 19,19 % de los votos.

P, por su parte, quedó como tercera fuerza en el sondeo, con un 11,1 % de los votos, muy por detrás de la ganadora Lista Unida (AS) que lidera el conservador Andris Kulbergs, a la que se atribuía en el sondeo un 36,5 % de los votos, pero muy cerca de la segunda fuerza, el partido populista nacional-conservador Letonia Primero (LPV, 11,3 %).

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También quedaron con más votos que JV tanto la lista socialconservadora de Poder Soberano/Nuevos Letones (SV/JL), que habría conseguido un 10,8 %, como la nacionalista-conservadora Alianza Nacional, como quinta fuerza con un 8,7 %.