La Feria Internacional del Libro de Quito 2026 alcanza los 37.000 visitantes

Del total de asistentes contabilizados hasta esa hora, 1.225 llegaron desde otras provincias de Ecuador distintas a Pichincha, donde se encuentra la capital del país.

La cifra se corresponde con los primeros cuatro días de actividades de la feria, que reúne a más de cincuenta autores de Ecuador, España, Argentina, Perú y México y más de 200 actividades vinculadas a la lectura, escritura y música, entre otros.

La feria se celebrará hasta el 4 de octubre y fue un trabajo conjunto entre la Cámara Ecuatoriana del Libro (CEL), la Biblioteca Nacional Eugenio Espejo y el Gobierno de Ecuador, con una inversión de 450.000 dólares, la mayor parte correspondiente a fondos públicos.

El encuentro, que reúne a escritores, editoriales, libreros, gestores culturales y lectores, tiene entre sus invitados internacionales a Carmen Posadas, escritora española y ganadora del Premio Planeta; Andrés Neuman, novelista, poeta y ensayista hispano-argentino, ganador del Premio Alfaguara; y Guillermo Arriaga, escritor, guionista y cineasta mexicano.

Y en el ámbito nacional, la feria realiza la presentación de libros de autores como Roger Ycaza, Juan Carlos Luque, Johan Erazo, María Fernanda Reinoso, Melanie García y Daniela Mejía, entre otros.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Hasta la edición pasada, y desde 2021, el evento había sido organizado por el Municipio de Quito, pero debido a la reforma del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, que obliga a los municipios a destinar al menos el 70 % de su presupuesto a inversión física, la administración local anunció, durante el primer trimestre de 2026, la cancelación del evento, pero inmediatamente el Gobierno asumió la realización.