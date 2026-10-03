La Fuerza Aérea de Ucrania derriba 131 drones rusos en ataque nocturno

Según informó en su cuenta de Telegram la Fuerza Aérea de Ucrania, 131 drones de diferentes tipos fueron "derribados o suprimidos", aunque se registraron impactos en doce puntos del territorio ucraniano, y en cinco lugares hubo daños por la caída de fragmentos de esos sistemas ofensivos rusos.

Las infraestructuras de tráfico rodado en Kiev volvieron a ser objetivo de los bombardeos rusos y el medio The Kyiv Independent informó este sábado de que Rusia atacó el Puente del Norte sobre el río Dniéper.

Es el tercer día consecutivo en que Rusia ataca uno de los puentes clave de la capital ucraniana.

"La calzada y la red de trolebuses del Puente del Norte han sufrido daños. El tráfico en el puente, desde la orilla izquierda hacia la derecha, está bloqueado en estos momentos", informó el alcalde de Kiev, Vitali Klichkó.

Además, en Odesa, ciudad del sur ucraniano, las fuerzas rusas atacaron con drones a reacción, según la Fuerza Aérea.

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"Las consecuencias del ataque están siendo aclaradas", indicó en su mensaje la Fuerza Aérea.