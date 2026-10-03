Las 'Cucarachas' de la India amenazan con nueva protesta si el jefe electoral no renuncia

"Si el comisionado jefe Gyanesh Kumar no renuncia, las 'Cucarachas' de toda la India marcharán hacia Jantar Mantar en Delhi el 10 de octubre", advirtió el movimiento a través de un comunicado en su cuenta de X.

El grupo advirtió que, si la Policía interrumpe su marcha, convertirán cualquier punto donde sean detenidos en su nuevo epicentro de protestas.

En este contexto de tensión, la agrupación cargó duramente contra las fuerzas de seguridad por las intervenciones de las últimas horas para disolver sus concentraciones.

"La brutalidad de la Policía de Delhi contra los manifestantes pacíficos en Jantar Mantar es vergonzosa. Reprimir la disidencia con el poder del Estado no es la forma en la que debe funcionar una democracia", señaló el CJP en X, ironizando con que "si mostraran el mismo celo en hacer su verdadero trabajo, tal vez Delhi sería hoy más segura".

Esta nueva escalada se produce después de que las movilizaciones iniciadas el viernes por el CJP y diversas organizaciones estudiantiles en Bombay y Nueva Delhi fueran sofocadas. En la capital, la Policía disolvió rápidamente las concentraciones alegando falta de permisos, subiendo a la fuerza a decenas de jóvenes a autobuses policiales para trasladarlos a distintas comisarías.

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El CJP, que el pasado julio ya forzó la dimisión del ministro de Educación indio liderando unas masivas protestas, exige ahora la caída del jefe electoral tras filtrarse que hubo divisiones internas en la institución por la eliminación de millones de nombres de las listas de votantes, un movimiento que la oposición considera una maniobra para favorecer al partido gobernante.