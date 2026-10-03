Le Pen mantiene su confianza en su delfín Bardella pese a debacle por mensajes antisemitas

"Tengo confianza total en Jordan", manifestó Le Pen en declaraciones al semanario La Tribune Dimanche, publicadas este sábado.

Son las primeras palabras de la aspirante presidencial después de que el jueves el portal de investigación Mediapart difundiera nuevos datos que, según ese medio de comunicación, autentifican los mensajes, que se remontan a 2013.

Bardella, que se ha querellado contra Mediapart, rechaza la veracidad de las acusaciones, pero el medio afirma haber verificado la información mediante datos proporcionados por Meta, la empresa matriz de Facebook, y con la intervención de un agente judicial.

Esos supuestos mensajes antisemitas se habrían publicado originalmente en una aplicación de mensajería cuando Bardella tenía 17 o 18 años, fechas en las que comenzaba su militancia en el Frente Nacional (FN).

Ahora tiene 31 y ostenta el cargo de presidente de la Agrupación Nacional (RN), el partido en el que se transformó la antigua fuerza política fundada por el fallecido Jean-Marie Le Pen, padre Marine Le Pen.

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"El judío debe dominar a los otros pueblos, aplastarlos y violarlos. Un sionista es forzosamente judío y profundamente", habría señalado según las informaciones de Mediapart.

En cualquier caso, la polémica ha generado una grave crisis de imagen para Bardella, con severas críticas desde el resto del arco político, que sí da veracidad a la investigación.

"Miente descaradamente", declaró este viernes el ministro de Justicia francés, Gérald Darmanin, en una entrevista en la cadena RTL.

El escándalo ha impactado de lleno en la campaña para las presidenciales del año próximo, en la que Le Pen es la favorita según las encuestas. De ganar, Bardella sería en principio el elegido para ocupar el puesto de primer ministro.