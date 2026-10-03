Libertad bajo fianza para exjefe del Ejército de Malaui acusado de traficar armas a Sudán

El juez Shukurani Kumbani, del Tribunal de Primera Instancia de Lilongwe, impuso el viernes una fianza en efectivo de 10 millones de kwachas (unos 5.000 euros) y presentar dos fiadores con una fianza de 20 millones de kwachas (unos 10.000 euros) cada uno, según publicaron este sábado medios locales.

Kumbani también ordenó a Phiri presentarse ante la Policía una vez al mes, y fijó el 12 de noviembre como fecha de inicio del juicio, en el que se enfrenta a cinco cargos relacionados con el presunto abuso de un cargo público, la contravención de los procedimientos de contratación pública y el tráfico de bienes procedentes del terrorismo.

La Oficina Anticorrupción (ACB) detuvo el jueves a Phiri, que se encuentra retirado, al considerar que facilitó el envío ilegal de armas a Sudán entre junio y julio de 2025, y que trasladó el material desde Kenia, lo recibió en Malaui y posteriormente lo envió a Chad.

La guerra en Sudán, iniciada en abril de 2023, ha causado decenas de miles de muertos, y ha forzado el éxodo de unos 14 millones de personas en la peor crisis de desplazamiento del planeta, según la ONU.