Los Premios Ariel celebran diversidad del cine mexicano y reivindican apoyos económicos

“Es una batalla que todos tenemos en el corazón, nunca se olvida. Me da mucho sentimiento”, expresó este sábado la actriz Elena del Río, de 35 años, luciendo un vestido con los colores y la forma de la bandera palestina en el recinto de los Estudios Churubusco de la Ciudad de México.

Junto a Del Río, su compañero de reparto de la adaptación mexicano de la serie ‘The Office’, Fernando Bonilla, moderará el evento con la intención de atraer al público que convirtió a ‘La Oficina’ en una de las serie mexicanas más exitosas del año y en “darle un poco de pimienta” a una ceremonia que durante años ha sido criticada por ser poco amena.

“Nuestra industria necesita puentes urgentemente, necesita muchos puentes. Estamos un poco enfrascados desde hace tiempo en producciones extremadamente comerciales que solo buscan recaudación’, apuntó Bonilla sobre la necesidad de premiar y dar visibilidad a producciones más independientes.

La gran favorita de este año para llevarse la mayoría de los Premios Ariel es ‘En el camino’ (2025), de David Pablos, que encabeza la competencia con 13 nominaciones tras un año de recorrido internacional, durante el cual ha pasado por importantes certámenes cinematográficos como el Festival de Cine de Venecia.

“El hecho de estar aquí es una gran hazaña. Estar aquí reconociendo el cine mexicano, reconociendo lo que se ha filmado durante el año o lo que se ha exhibido más bien durante el año es importante, simplemente dar el lugar a todas estas películas”, compartió el cineasta ganador de dos premios Ariel por ‘Las elegidas’ (2016).

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Para el favorito a alzarse con los premios a Mejor Dirección y Mejor Película, regresar a su país para esta ceremonia es “muy significativo” y demuestra que, pese a que películas como la suya “no sean fáciles de vender”, todavía existe un fuerte interés entre los mexicanos por apoyar y dar visibilidad a su industria cinematográfica.

Entre los actores y cineastas nominados, se encuentran personajes como el actor Daniel Jiménez Cacho a Mejor Ópera Prima por su cinta ‘Juana’ (2025) o el veterano y célebre actor mexicano Daniel Sosa por ‘Las locuras’ (2025)

A pesar de que esta noche se celebra la fiesta del cine mexicano, algunas de las películas nominadas, como ‘Vainilla’ (2025), aún no han llegado a las salas comerciales. Una situación que también conoce de primera mano el nominado a Mejor Actor Hoze Meléndez, quien, pese a haber estrenado en septiembre ‘Cocodrilos’, cinta en la que participa, tuvo que esperar más de un año para verla llegar a los cines.

“Es súper triste que exhibidoras grandes cadenas de cine no le den la oportunidad a este tipo de películas (...) esta ceremonia creo que también visibiliza este tipo de películas que no tenemos tanto tiempo en salas”, defendió el ganador del Ariel por ‘Almacenados’ (2017).

La gala de los Premios Ariel se celebra este sábado conmemorando también el 80 aniversario de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC) que tras tres años celebrando la fiesta del cine mexicano en el estado de Jalisco, ha decidido traer de vuelta los Premios a la capital mexicana.