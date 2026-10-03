Los ríos Besòs y Llobregat multiplican exponencialmente su caudal en pocas horas

Según los datos en directo recogidos en la web oficial de la Agencia Catalana del Agua (ACA), al filo de la una y media de la madrugada del sábado al domingo, el río Llobregat a la altura de Sant Joan Despí (Barcelona) bajaba con un caudal de 156 metros cúbicos por segundo.

En cambio, a las 20:15 horas, su caudal era de tan solo 31,3 metros cúbicos por segundo y, esta mañana, apenas superaba los 10.

Aún más pronunciada, incluso, está siendo la crecida del río Besòs, que a la altura de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) registraba 215 metros cúbicos por segundo a las 1:30 horas de este domingo, pese a que a las diez de la noche de este sábado no superaba los 30 y, por la mañana, se situaba alrededor de los 2,5 metros cúbicos por segundo.