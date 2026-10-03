México dice que despliegue militar de EE.UU. en frontera es parte de "operaciones espejo"

El viernes, cientos de agentes de la Fuerzas Armadas de EE.UU. fueron enviados cerca de la frontera entre ambas naciones en Texas, esto tras un tiroteo contra la Guardia Costera de Estados Unidos, ocurrido el pasado fin de semana en la ciudad de Garceno, Texas.

En un comunicado conjunto, las dependencias salieron al paso luego de que medios mexicanos informaron el viernes sobre el desplazamiento militar estadounidense y señalaron que "estos despliegues forman parte de las 'operaciones espejo' entre ambos países", para reforzar la seguridad fronteriza y marítima.

La Semar apuntó que la Armada de México, a través del sector naval de Matamoros, Tamaulipas en el marco de la Operación Sable, realiza despliegues operativos en la franja fronteriza de su jurisdicción con 159 agentes navales, 11 vehículos y dos drones.

Mientras que el Comando Norte de Estados Unidos, en el marco de la operación Vanguardia Ardiente, señaló que lleva a cabo el despliegue de aproximadamente 500 miembros de sus fuerzas armadas, añadió.

La Semar dijo que "mantendrá sus operaciones de vigilancia y seguridad en la frontera norte" y destacó que cualquier mecanismo de cooperación o intercambio de información se desarrolla por los conductos institucionales establecidos, con pleno respeto a la soberanía, atribuciones y jurisdicción de cada país.

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También recordó que la relación entre ambos países se conduce a través de los cuatro ejes de la política binacional del Gobierno de México: respeto a la soberanía, responsabilidad compartida, confianza mutua y cooperación sin subordinación.

El pasado 7 de septiembre, México y Estados Unidos activaron la operación binacional antidrones denominada 'Águila Alta' en la frontera entre Tijuana, Baja California, y San Diego, California, para detectar y combatir el uso de aeronaves no tripuladas utilizadas por grupos del crimen organizado dedicados al tráfico de drogas y personas.

En un comunicado, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) informó que la citada operación se cumpliría del 31 de agosto al 21 de septiembre como parte de las acciones que se coordinan entre las Fuerzas Armadas de ambos países y agencias estadounidenses encargadas de hacer cumplir la ley.

Esto mediante reconocimientos simultáneos a lo largo de la frontera común, cada fuerza dentro de su territorio.