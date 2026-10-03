Militares refuerzan la búsqueda de un niño de tres años desaparecido en el Chaco paraguayo

Las Fuerzas Armadas activaron un operativo de búsqueda y rescate en la zona del Fortín General Díaz, cercana a Boquerón y a unos 440 kilómetros de distancia de la capital del país, Asunción, desde donde se coordinarán las acciones de rastreo del pequeño, informó el Ministerio de Defensa en un comunicado.

Según el relato de la madre, Wilfrida Valdez Dávalos, el niño fue visto por última vez aproximadamente a las 10:00 hora local (13:00 GMT) del viernes pasado, cuando se dirigía hacia un gallinero dentro de la Estancia 6 de Octubre, señaló la nota.

El comunicado de Defensa detalló que militares de la Fuerza Aérea y de la Armada Paraguaya fueron trasladados en un helicóptero UH-1H y en un avión Cessna 210, junto a equipos de monitoreo aéreo.

El contingente militar se unirá a un equipo de 30 personas integrado por personal de la Policía Nacional y trabajadores de la estancia ganadera, donde la madre del niño trabaja como cocinera, según un reporte policial.