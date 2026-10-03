Muere candidato indígena en Perú y comunidades frenan la llegada del material electoral

En respectivos comunicados, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) lamentaron la muerte de Kamarampi, que postulaba por el partido ultraderechista Renovación Popular, y detallaron que el candidato falleció después de que una embarcación chocara con el bote en el que viajaba para realizar actividades de su campaña.

"Al conocerse el deceso del profesor, se desencadenó una situación de enfrentamiento entre ciudadanos de Nueva Yarina y Puerto Belén, quienes encontrándose armados, instaron a retirarse al personal de la ONPE que había llegado a ambas comunidades para llevar a cabo los comicios", expuso la ONPE.

Sostuvo que debido a esta situación, los seis trabajadores de la ONPE desplazados a las comunidades nativas Nueva Yarina y Puerto Belén, ubicadas en el distrito de Pastaza, se tuvieron que retirar de ambas localidades, contra su voluntad, con el fin de salvaguardar su integridad física.

"Los hechos configuran un delito contra la voluntad popular, por lo que la Oficina Descentralizada del Proceso Electoral del Alto Amazonas está presentando las denuncias correspondientes ante la Policía Nacional y el Ministerio Público", agregó la ONPE.

Detalló que en la comunidad nativa de Belén se tenía previsto instalar dos mesas para 309 electores y en la comunidad nativa de Nueva Yarina, tres mesas para 627 electores.

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Por su parte, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) invocó a las autoridades correspondientes a esclarecer con la debida diligencia y celeridad las circunstancias "de tan infortunado acontecimiento".

En esa línea, ha requerido al Poder Ejecutivo a que "se adopten las medidas pertinentes para garantizar la seguridad e integridad de los candidatos, de los miembros de mesa y de la ciudadanía en general, sobre todo de dicha zona del país".

Más de 27,3 millones de peruanos están convocados este domingo para votar en las elecciones regionales y municipales, donde se escogerán para el período 2027-2030 a 25 gobernadores regionales, 196 alcaldes provinciales y a 1.892 alcaldes distritales.