Mueren cinco personas en un bombardeo de Israel a un edificio en la ciudad de Gaza

"Equipos de la Defensa Civil han recuperado los cuerpos de cinco mártires tras un ataque contra un apartamento residencial cerca de la rotonda Haidar, al oeste de la ciudad de Gaza", recoge un comunicado de la organización.

Cuatro de las fallecidas eran mujeres, aseguró a EFE un portavoz del Ministerio de Sanidad de la Franja, que señaló además que el bombardeo hirió a otras dos personas, sin detallar su gravedad.

El bombardeo estaba dirigido contra la planta baja del edificio residencial "Al Asala", situado frente a una panadería, según la agencia oficial de noticias palestina, Wafa. Se produjo pasadas las 2.00 hora local (23.00 GMT).

Las imágenes difundidas en medios palestinos muestran el área atacada completamente destruida mientras los trabajadores de Defensa Civil tratan de rescatar los cuerpos.

El Ejército de Israel, consultado por EFE, aún no se ha pronunciado sobre el ataque.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Israel ha matado a más de 1.439 personas en ataques a Gaza durante el alto el fuego, que entró en vigor en octubre de 2025, según las cifras del Ministerio de Sanidad gazatí (sin actualizar desde el miércoles).

A diario, el Ejército israelí bombardea objetivos en el enclave, causando varias víctimas mortales. Tras ello, las fuerzas armadas aluden a que entre ellas había un miembro de las milicias u organizaciones islamistas de Gaza que preparaba ataques a sus tropas, con lo que justifica obviar el alto el fuego.

Más de 74.000 palestinos han muerto en Gaza por la ofensiva que Israel mantiene en el enclave desde el 7 de octubre de 2023, cuando la emprendió en represalia por el ataque de las milicias gazatíes a su territorio ese mismo día, en el que murieron 1.200 personas.