Nueve ríos desbordados en la costa y Amazonía de Ecuador por intensas lluvias

Con corte a las 07:00 (12:00 GMT) de la mañana, seis de los desbordamientos se concentraban en Esmeraldas y otros tres en Pastaza.

En Esmeraldas, los ríos desbordados son el Salina, Repartidero, Atacames, Sucio y Muisne, además de otro cauca sin nombre identificado por las autoridades, con afectaciones principalmente en los municipios de Muisne y Atacames.

En Pastaza, las crecidas afectaron a los ríos Bataboro, Tiwino y Shiripuno Conanaco, todos en el municipio de Arajuno.

Frente a la emergencia, este viernes se entregaron kits de asistencia humanitaria a cerca de 800 familias en Esmeraldas.

La ayuda incluyó alimentos, artículos de aseo personal y limpieza, tanques para almacenar agua potable e implementos para dormir.

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Por otro lado, y con corte a las 08:00 de la mañana (13:00 GMT), la Secretaría de Gestión de Riesgos, que mantiene la vigilancia en el país para afrontar los efectos de las condiciones climáticas, informó de que están activos dos incendios forestales, ambos en la provincia andina de Chimborazo.