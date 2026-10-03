Oposición en diálogo llama a ciudadanía a participar en renovación del Supremo venezolano

"La participación de la sociedad civil es fundamental para dotar de credibilidad y confianza al proceso de renovación del TSJ", dijo en un mensaje en X el exdiputado opositor Juan Miguel Matheus, miembro de la delegación opositora que participa en el diálogo.

El Parlamento de Venezuela informó el viernes sobre el inicio de postulaciones para que 12 miembros de la sociedad civil formen parte junto a 11 diputados del Comité de Postulaciones Judiciales, encargado de evaluar y preseleccionar a los próximos jueces del TSJ, actualmente señalado de servir al Gobierno.

El Parlamento recordó en X que los candidatos deben ser venezolanos, mayores de 35 años y no haber sido condenados mediante una sentencia definitivamente firme ni sancionados por responsabilidad administrativa.

El proceso de postulaciones se cerrará el 9 de octubre para luego iniciar la evaluación de los postulados de la sociedad civil. Una vez seleccionados estos 12 representantes, se integrarán a los 11 diputados para conformar el Comité de Postulaciones Judiciales.

Este comité preseleccionará a los aspirantes a magistrados del TSJ y presentará la lista final al Parlamento, que se encarga de la elección definitiva de los jueces.

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Matheus recordó hoy que todo este proceso forma parte del intento de transformar el sistema de justicia y que, aseguró, es promovido por la mesa de negociaciones y el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, en el marco del plan para la transición en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro en enero.

El pasado 1 de septiembre, el Parlamento aprobó una reforma para aumentar de 11 a 12 el número de representantes de la sociedad civil en el Comité de Postulaciones Judiciales, en respuesta a un acuerdo alcanzado con un sector de la oposición que dialoga con el chavismo y en un intento de garantizar la independencia para elegir a los nuevos magistrados.

El actual Supremo está conformado por jueces que son acusados por la oposición de servir al chavismo y de haber convalidado el proclamado triunfo de Nicolás Maduro en las presidenciales de 2024, en medio de denuncias de fraude electoral.