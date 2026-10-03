Paraguay elige a autoridades municipales en una votación que pone a prueba al oficialismo

Entre las 07:00 y las 17:00 horas locales (10:00 y 20:00 GMT), unos 5.043.154 electores están llamados a acudir a los 1.187 centros de votación en todo el país, que permanecerá bajo el resguardo de unos 38.000 policías, según han anticipado fuentes de esa institución.

Se han presentado 630 candidatos a intendentes y 18.343 aspirantes a concejales por 32 partidos, 22 movimientos políticos y 214 alianzas electorales.

Asunción, la capital, y Ciudad del Este, la localidad fronteriza con Brasil que es polo económico y comercial del país, concentran el interés en estas votaciones, por ser las más pobladas y con el mayor peso local.

La oposición busca arrebatar al oficialismo la Municipalidad de Asunción, actualmente al mando del colorado Luis Bello, quien asumió el cargo en agosto de 2025 tras la renuncia de su correligionario Óscar Rodríguez, en medio de una intervención administrativa que reveló "iliquidez" financiera de esa entidad.

Mientras que en Ciudad del Este, Daniel 'Dani' Pereira Mujica buscan mantener el control de la alcaldía con su movimiento Yo Creo, del exintendente Miguel Pietro, quien en 2019 quebró 62 años de dominio colorado en esa localidad y ahora se presenta como aspirante a la Presidencia en 2028.

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El coloradismo, que ha gobernado casi ininterrumpidamente en los últimos 79 años, conquistó 163 alcaldías y 1.717 concejales titulares en las municipales de 2021.

A su vez, el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), el mayoritario de la oposición, logró 62 alcaldías y 706 concejales, según datos del Tribunal Supremo de Justicia Electoral (TSJE).

"Voy a hacer todo lo que corresponda para poder recuperar el dinero de los asuncenos, acá tiene que haber justicia y tiene que acabarse la impunidad", afirmó Núñez en una entrevista con el canal C9N, en alusión a las denuncias que rodearon la renuncia del intendente capitalino Óscar Rodríguez.

En una entrevista con C9N, anticipó que ordenará "una auditoría económica y de gestión" en la municipalidad, aunque matizó que no está enfocado en "mirar hacia atrás", sino en el futuro de la capital.