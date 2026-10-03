Rusia asegura registrar nuevos avances en bastión de Dobropilia

“Durante un día han sido liberados 70 edificios”, señala el parte castrense.

El Ministerio de Defensa ruso informa casi a diario de la captura de más territorio en Dobropilia, donde los combates comenzaron hace aproximadamente un mes.

Según los militares, durante la última jornada los grupos de asalto rusos avanzaron en el noroeste, este u centro de la urbe, donde antes de la guerra vivían cerca de 30.000 personas.

El pasado 22 de septiembre el mando castrense ruso aseguró que las fuerzas rusas "cerraron el cerco del importante nodo de la defensa de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la ciudad de Dobropilia" y comenzaron avanzar en dirección a Oleksandrivka, ubicada a unos 26 kilómetros al noroeste de la ciudad cercada.

Según Defensa, en el cerco están bloqueadas dos brigadas de la Guardia Nacional de Ucrania y el regimiento Skalá.