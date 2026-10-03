Se restablece la circulación de trenes a Machu Picchu tras incidente entre dos convoyes

El tránsito de trenes se restableció a las 17:24 hora local (22:24 GMT) tras permanecer cortado unas cuatro horas luego del incidente, ocurrido en el sector de Pampacahua a las 13:25 hora local (18:25 GMT) entre dos unidades de Perú Rail e Inca Rail, las dos empresas ferroviarias que operan trenes en esta vía.

Hasta el momento no hay información de las causas ni detalles del incidente en el tramo que discurre entre las poblaciones de Ollantaytambo y Machu Picchu Pueblo, situadas en la sureña región andina de Cusco.

En diciembre del año pasado, un choque entre dos trenes en la misma ruta dejó una persona muerta y decenas de heridos, en un accidente que dejó el servicio suspendido por más de un día.

El ferrocarril a Machu Picchu es la ruta más utilizada por los turistas que visitan la ciudadela inca, con un trayecto de aproximadamente 43 kilómetros a través de cañones y escarpados paisajes andinos y selváticos a lo largo del río Vilcanota.

La mayor parte de la ruta solo tiene una única vía, expuesta también a deslizamientos de tierra y protestas de las poblaciones locales que hacen que quede periódicamente bloqueada, lo que afecta a los turistas que van o regresan de Machu Picchu.

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La ciudadela inca, cuya existencia fue revelada al resto del mundo por el explorador estadounidense Hiram Bingham en 1911, es la joya turística de Perú que en temporada alta recibe hasta 5.600 visitantes por día.