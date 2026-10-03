Sector fundado por Mujica apunta al triunfo de Lula para frenar "la intervención" de EEUU

En una declaración de su Dirección Nacional, el MPP puntualizó que las acciones de un Gobierno definen el rumbo del país y destacó en ese sentido lo realizado hasta el momento por el presidente uruguayo, Yamandú Orsi.

"El Gobierno de Yamandú Orsi ha priorizado lo concreto: 40 mil nuevos puestos de trabajo en los primeros 16 meses, aumentos en salarios reales, jubilaciones y pensiones, menos informalidad y más pequeñas y medianas empresas. Uruguay registra récord de exportaciones y la inflación sigue bajando", subrayó.

Asimismo, remarcó que, a nivel internacional, las elecciones que se llevarán a cabo el domingo 4 de octubre en Brasil serán "determinantes" para Sudamérica.

"No es un proceso electoral más; es el más relevante desde el punto de vista geopolítico para nuestros países. La reelección del presidente Lula frenaría la intervención directa de Estados Unidos en la región. Lula lo he dicho sin ambigüedades: 'Brasil no cabe en el patio trasero de nadie", enfatizó.

Lula da Silva y su rival más próximo, el senador Flávio Bolsonaro, encabezaron este sábado masivas movilizaciones en distintos puntos del estado de São Paulo, el principal colegio electoral de Brasil, para exhibir su músculo político antes de la votación del domingo.

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Mientras que el oficialismo ocupó el centro, con una caminata que comenzó en la Avenida Paulista y siguió hasta una de las plazas principales de la ciudad, el primogénito del expresidente Jair Bolsonaro encabezó una marcha de motocicletas entre dos localidades del interior del estado.

Más de 158 millones de brasileños están habilitados para votar este domingo, de los cuales 34 millones se encuentran en el estado de São Paulo, donde ambos candidatos decidieron cerrar su campaña para las presidenciales y legislativas de este domingo.

En caso de que este domingo ninguno de los candidatos alcance el 50 % de los votos válidos, se disputará una segunda ronda el 25 de octubre.