Trump publica el teléfono de un senador para que se le presione por ley de cambio de hora

En una publicación en la red social Truth Social, Trump dijo que "por alguna razón, Tom está parando la ley en el Senado" y que solo hace falta su voto para que avance.

Trump pidió a "toda la gente de Arkansas", un estado en el que recordó que siempre ha ganado por amplia mayoría, le diga al senador Cotton, a quien llamó "amigo", que vote a favor de la ley, conocida como "Sunshine Protection Act".

En opinión del mandatario nadie quiere cambiar la hora dos veces al año, ya que "tener luz del sol en la tarde es mejor que por la mañana" y puso como ejemplo a los torneos de la PGA y a los jugadores de golf, un deporte que Trump practica asiduamente.

"Casi todo el mundo quiere que la ley de Protección de la Luz Solar sea aprobada menos Tom Cotton", criticó Trump, quien acto seguido conminó a los ciudadanos de Arkansas a llamar al senador "a su celular", cuyo número completo publicó en ese mismo post de Truth Social.

La ley, que ya fue aprobada por amplia mayoría en la Cámara de Representantes, mantendría el horario de verano todo el año, pero su aprobación sigue estancada en el Senado.