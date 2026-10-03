Ucrania alcanza objetivos en Samara, a 1.000 kilómetros de la frontera con Rusia

"Nuestras sanciones alcanzaron la región de Samara, así como las posiciones de los ocupantes, que operan sistemas de misiles Iskander en la región de Bryansk", indicó Zelenski en su cuenta de X, donde también habló de "resultados" en el mar Negro.

El presidente ucraniano utiliza habitualmente la expresión "sanciones" para aludir a los ataques de largo alcance de las Fuerzas Armadas de Ucrania.

Zelenski denunció en dicho mensaje los ataques rusos, que en la noche del viernes a este sábado tuvieron, entre otros objetivos, el Puente del Norte de Kiev, además de edificios residenciales, ferrocarriles e infraestructura energética de varias regiones ucranianas.

"Los rusos continúan convirtiendo nuestra infraestructura y todo lo que sostenía la vida cotidiana en sus objetivos", enfatizó el jefe de Estado ucraniano.

Las defensas antiaéreas de Ucrania derribaron 131 drones rusos durante la noche del viernes a este sábado, en la que el que el país invasor utilizó 157 de esos sistemas.

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Los militares ucranianos registraron doce impactos directos en ese bombardeo, además de los daños por la caída de fragmentos de drones en cinco puntos del país.