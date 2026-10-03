Un centenar de rusos protestan en ciudad siberiana contra resultado elecciones

Según canales de Telegram, la protesta fue convocada por el Partido Comunista de Rusia bajo el lema 'Por unas elecciones justas'.

Los participantes en el acto portaban pancartas en los que denunciaban "fraude" y exigían anular los resultados de una votación que se prolongó por tres días.

Los manifestantes también pedían un recuento justo de votos, al considerar que los comunistas obtuvieron muchos más apoyos de lo que fue anunciado oficialmente.

En la localidad de Tobolsk, miembros del Partido Comunista planean unir sus fuerzas con el partido opositor Rassvet, liderado por la exaspirante a la presidencia rusa Yekaterina Duntsova, para celebrar una protesta mañana, 4 de octubre.

Paralelamente, los medios informaron sobre la detención en la ciudad de Izhevsk del activista Dmitri Morozov, quien pretendía organizar una manifestación contra el fraude electoral.

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Los comunistas rusos pusieron esta semana en duda la mayoría constitucional lograda por el partido del Kremlin, Rusia Unida, en las elecciones de septiembre, al denunciar en la Duma o cámara de diputados numerosas irregularidades relacionadas con el voto electrónico y el hecho de que las elecciones parlamentarias y el propio escrutinio transcurriera durante tres días.