Un detenido por presunto complot contra una base militar británica es liberado bajo fianza

El hombre, de 25 años, fue arrestado en Londres bajo sospecha de preparar actos terroristas, indicó la CTP, que ha puntualizado que continúa la investigación sobre el supuesto complot.
Además de este ciudadano, cuya identidad no ha sido facilitada, otros cinco británicos, todos ellos de unos 25 años, fueran arrestados hace unos días bajo sospecha de delitos relacionados con el terrorismo, para luego fueron puestos en libertad bajo fianza.
Estos jóvenes fueron retenidos después de que se vieran tres furgonetas en la madrugada del pasado domingo cerca de Fairford, una base militar británica que es utilizada también por Estados Unidos.
Vicki Evans, coordinadora nacional de la CTP, ha indicado que esta investigación es "extremadamente compleja" y que equipos especializados están "explorando múltiples líneas de investigación".
"Como hemos dejado claro, estamos analizando todos los ángulos posibles, incluida la posible participación de un Estado extranjero", añadió.
El primer ministro británico, Andy Burnham, dijo hace unos días que había "fuertes indicios" de que Irán desempeñó un papel en el incidente ocurrido cerca de la base militar.
La base de Fairford ha sido utilizada en los últimos meses por bombarderos estadounidenses, después de que el Reino Unido autorizara a Washington a utilizar bases británicas para ataques "defensivos" contra Teherán durante el conflicto en Oriente Medio.
La policía antiterrorista informó de que en las furgonetas -que desencadenaron una alerta de seguridad cerca de la base aérea- se encontró cierta cantidad de gasolina, pero no artefactos explosivos.