Un sondeo de intención de voto sitúa al grupo de Merz con su peor dato y al AfD en el 30 %

En la encuesta, publicada en el diario Bild y elaborada por el instituto demoscópico INSA, los democristianos cosechan un porcentaje "récord" porque nunca fue tan bajo, mientras que AfD consigue una proporción récord del 30 %.

"¡La Unión en mínimos históricos, AfD en máximos históricos!", exclamó en titulares la edición digital de Bild.

"Para la Unión y la AfD, la diferencia se está ampliando en una dirección que nunca antes se había dado en las encuestas de INSA", comenta el periódico más vendido de Alemania.

La encuesta también recoge que, si hubiera este fin de semana elecciones generales y no en 2029, tal y como correspondería, el también gubernamental Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD) recibiría un 14 %, el mismo porcentaje que Los Verdes, mientras que La Izquierda se situaría en el 10 %.

En las pasadas elecciones generales, la Unión logró un 28,5 % de los votos, por lo que quedó como partido más votado, por delante de AfD (20,8 %), SPD (16,4 %), Los Verdes (11,6 %) y La Izquierda (8,8 %).