Al menos nueve de las veinticinco regiones de Perú irán a una segunda vuelta, según sondeo

El sondeo, realizado por la encuestadora Datum para América Televisión con un margen de error del 4 %, determinó que apenas tres regiones tienen ya definido a su gobernador para los próximos cuatro años (2027-2030).

Las regiones ya definidas son el Callao, provincia portuaria vecina a la capital Lima, la selvática Madre de Dios y la andina Apurímac, donde los candidatos más votados superan por amplia mayoría el 30 % y con una ventaja superior al margen de error.

El sondeo da como ganador en el Callao a Pedro Spadaro, del ultraderechista partido Renovación Popular; en Madre de Dios a Simón Horna, del partido de centroizquierda Ahora Nación; y en Apurímac a Guido Chahuaylla, del partido derechista Progresemos.

En la surandina región de Ayacucho hay dos candidatos que sobrepasan el 30 % pero el margen de error del sondeo no permite determinar cuál será el ganador.

Mientras, en Cusco se perfila como ganadora la excandidata presidencial de izquierda Verónika Mendoza, que de acuerdo al sondeo a pie de urna obtiene el 33,7 % de los votos válidos.

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Las regiones que irán a segunda vuelta al quedar todos los candidatos muy por debajo de la valla del 30 % son Amazonas, Áncash, Arequipa, Ica, La Libertad, Lima, Moquegua, Piura y Tumbes.

Mientras, hay una docena de regiones donde el sondeo a pie de urna apunta a que los candidatos más votados rondan el 30 %, sin poder determinar, por el margen de error, si están por encima del listón mínimo.

Las doce regiones en mención son Pasco, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Junín, Lambayeque, Loreto, Cusco, Puno, San Martín, Tacna y Ucayali.

La fecha para la segunda vuelta está todavía por definirse, pues en principio se había fijado para el 29 de noviembre, pero la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) pidió que sea el 6 de diciembre para poder garantizar el reparto de todo el material electoral.

Para estos comicios locales estaban convocados este domingo a las urnas más de 26,3 millones de electores para escoger veinticinco gobernadores regionales, 196 alcaldes provinciales y 1.892 alcaldes distritales.

La jornada electoral transcurrió con normalidad y sin incidentes, salvo un atentado con explosivos en un colegio de la población andina de Sorocucho, en la norteña región andina de Cajamarca, que provocó un incendio y obligó a suspender la votación en esa población por precaución.