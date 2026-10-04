Comienza el desalojo del asentamiento de migrantes de la playa del Trampolín en Ceuta

Según confirmaron a EFE fuentes policiales, se trata de una primera fase del operativo en la que intervienen un gran número de efectivos humanos y materiales.

La crisis migratoria en la ciudad autónoma española de Ceuta se originó a finales del pasado julio con la entrada masiva de 80.000 inmigrantes por la frontera con Marruecos, de los que más de 10.000 continúan en playas, calles y centros de acogida.

Los migrantes desalojados en el operativo en la playa del Trampolín se trasladarán en autobuses hasta el Centro Temporal de Extranjeros (CATE) situado en la frontera del Tarajal, donde se les realizará el correspondiente triaje para su identificación.

Los agentes de la Policía Nacional han procedido al blindaje de todo el arenal de la playa, donde desde hace varias semanas conviven al menos unos 3.000 migrantes en tiendas de campaña realizadas con todo tipo de materiales.

A las 07:30 hora local de este domingo los efectivos llegados a Ceuta desde distintos puntos del país ya se encontraban en la playa, si bien la movilización de las personas asentadas allí comenzó media hora más tarde, según pudo comprobar EFE.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La Policía Nacional no detalló a qué lugar serán trasladados los migrantes una vez que sean identificados en el CATE, pero el objetivo es que no regresen a la playa del Trampolín para que el arenal pueda quedar vacío.

La operación se produce unos días después de que el Gobierno de Ceuta alertara de que el agua de esta playa está contaminada como consecuencia de la utilización de la misma por parte de los migrantes.

Hace unos días se produjo una operación similar en la playa de Benítez, lo que motivó que más de 200 migrantes de los 450 que habían sido trasladados optaran por regresar de forma voluntaria a Marruecos al desistir de la posibilidad de solicitar protección internacional para quedarse en España.