Comienzan las elecciones generales de Bosnia-Herzegovina

Durante doce horas, más de tres millones de ciudadanos convocados a las urnas podrán depositar sus papeletas en los cerca de 5.700 colegios electorales, abiertos desde las 07:00 hora local (05:00 GMT) hasta las 19:00 (17:00 GMT).

La cifra de votantes registrados, de 3,4 millones, excede a la de la población residente, de unos 3,1 millones, debido al elevado número de ciudadanos que han emigrado en busca de mejores condiciones de vida.

Unos 48.000 de ellos están inscritos para votar desde el extranjero en una veintena de misiones diplomáticas de trece países.

A raíz de la descentralizada arquitectura institucional del Estado único, diseñada por los Acuerdos de Dayton con los que concluyó la guerra bosnia (1992-1995), la más sangrienta de las contiendas de desintegración de la antigua Yugoslavia, el sistema electoral es uno de los más complicados del mundo.

El país está dividido en dos entidades autónomas: la Federación de Bosnia-Herzegovina, a su vez organizada en diez cantones, y la República Srpska.

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Además de la Presidencia tripartita central —integrada por un musulmán, un croata y un serbio— y los 42 miembros de la Cámara de Representantes del Parlamento estatal, los votantes elegirán también a los miembros de la Cámara de Representantes de la Federación, la Asamblea Nacional de la República Srpska, al presidente y vicepresidentes de esa entidad y las asambleas de los diez cantones de la Federación.

La campaña electoral, que no contó con sondeos sobre la intención de voto, estuvo dominada por los grandes partidos nacionalistas de las tres comunidades —el musulmán SDA, el serbobosnio SNSD y la HDZ BiH, principal fuerza bosniocroata—, cuyas rivalidades y marcadas diferencias en cuanto al futuro del Estado mantienen a la nación balcánica paralizada.

Se presenta también un bloque multiétnico y tripartito liderado por el socialdemócrata SDP, así como numerosas formaciones menores que previsiblemente mantendrán fragmentado el espectro político, de forma que los grandes partidos tendrán que negociar coaliciones en los diversos territorios.

En total, más de 7.000 candidatos compiten por 518 escaños en estas elecciones, vigiladas por unos 30.000 observadores internacionales, incluidos los enviados por la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), el Parlamento Europeo, el Consejo de Europa y la OTAN.

Bosnia-Herzegovina es candidata a la Unión Europea (UE) desde 2022, pero más de dos años después de que Bruselas diera su luz verde a la apertura de las negociaciones de adhesión en 2024, sigue sin adoptar un marco de negociación debido a la falta de avances en las reformas requeridas, algo atribuido a las divisiones internas y tensiones étnicas.

Los comicios se organizan por primera vez con nuevas tecnologías para prevenir el fraude electoral.

Tras presentar un documento de identidad, los votantes deben escanear sus huellas dactilares e introducir su papeleta en un escáner óptico en lugar de en una urna.

Los primeros resultados del recuento preliminar se prevén hacia las 20:00 hora local (18:00 GMT).