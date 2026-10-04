Concluye la Feria del Libro de Santo Domingo con más de 1,6 millones de dólares en ventas

En el acto de cierre, celebrado en el Teatro Nacional Eduardo Brito, en la capital dominicana, Salcedo confirmó que la FILSD 2027 se celebrará del 12 al 26 de septiembre de dicho año.

El ministro destacó el trabajo realizado por todo el equipo para la organización y realización de la Feria del Libro, y resaltó el "esfuerzo, la coordinación y el compromiso de cada una de las personas involucradas".

Asimismo, defendió el "impacto positivo" del evento, que permitió "promover la lectura, la literatura y el encuentro entre escritores, lectores y otros actores del sector cultural", indicó el ministro en un comunicado.

La edición, que finalizó este domingo tras iniciar el 24 de septiembre, tuvo como autor homenajeado al poeta dominicano José Mármol, y a Panamá como país invitado, cuya ministra de Cultura, María Eugenia Herrera, participó en el acto de cierre.

Durante la Feria se realizaron más de 700 actividades, entre conferencias, conversatorios, presentaciones de libros, recitales, talleres, proyecciones cinematográficas y propuestas teatrales.

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El evento reunió también a más de setenta escritores internacionales, 32 editoriales internacionales, 21 nacionales y 44 librerías dominicanas, además de autores, gestores culturales, editores y lectores.

Salcedo destacó que como iniciativa para "ampliar el acceso a los libros" se distribuyeron gratuitamente 7.000 ejemplares a estudiantes que participaron en las actividades de la feria, mediante el programa Bono Libro.

Durante el acto de cierre el ministro entregó el reconocimiento "Toda una vida dedicada al libro" al librero e investigador Juan Emilio Báez Melo, en mérito a su "dedicación al sector editorial y a sus aportes a la producción literaria y a la identidad cultural dominicana", distinción que conlleva una dotación de 300.000 pesos (unos 5.000 dólares).