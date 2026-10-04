Dan segunda prisión preventiva al exfiscal de Bolivia por supuestas ganancias ilícitas

En una audiencia cautelar virtual, el juzgado dispuso enviar a Mariaca por 180 días a la cárcel de Cancumarca, en la región andina de Potosí (suroeste), confirmó a los medios el abogado Jerjes Justiniano, defensor del exfiscal.

El sábado, otro juez también dispuso la prisión preventiva de Mariaca por el mismo periodo también en Cantumarca, dentro del caso en el que el Gobierno le acusa por supuesta organización criminal y tráfico ilícito de sustancias controladas.

En el proceso por legitimación de ganancias ilícitas, también están imputadas otras cuatro personas que fueron detenidas el miércoles en la región oriental de Santa Cruz, cuando intentaban sacar ocultos en una ambulancia billetes de moneda local y divisas, de un condominio donde vivía Mariaca.

El dinero decomisado dio un total aproximado de 303.270 dólares, que quedaron bajo custodia del Ministerio Público.

Las cuatro personas fueron enviadas a distintos penales en el departamento de La Paz, también por 180 días.

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Justiniano aseguró que "la posesión de dinero no es delito" y que la Fiscalía debe demostrar "la ilicitud" de los billetes confiscados.

También señaló que su defendido dijo al finalizar la audiencia "que se le habían lesionado los derechos fundamentales", "que se iba a someter a cualquier tipo de investigación" y que "no tiene nada que esconder".

Mariaca fue detenido el miércoles en Santa Cruz, acusado por el Gobierno de supuestamente liderar una organización criminal para proteger al "narcoterrorismo".

Otros imputados en esa misma causa son el fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, el fiscal superior Martín Irusta, y un mayor de la Policía, quienes fueron encarcelados preventivamente este domingo en prisiones de Cochabamba y La Paz.

Las detenciones ocurrieron dos días después de que el Gobierno de EE.UU. incluyera a Mariaca, Zeballos e Irusta en un listado de altos cargos y exfuncionarios de tres países a los que se les revocó el visado, acusándolos de ser "corruptos" y de "socavar Gobiernos elegidos democráticamente".

Mariaca fue destituido el viernes en la noche, después de que se aprobó una reforma que incorporó a la Ley de Organización del Ministerio Público un mecanismo para la "suspensión definitiva" del fiscal general cuando "se encuentre imputado formalmente y/o sujeto a una medida cautelar personal por delitos sancionables" con cárcel.

El Gobierno sostiene que Mariaca tenía "antecedentes" de protección a la organización del presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset antes de asumir como fiscal general en octubre de 2024.

El nombre de Marset volvió a sonar en medio de la detención de Mariaca por un video en el que el uruguayo supuestamente dice que el ahora exfiscal general es su "amigo".