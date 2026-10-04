Detienen a nicaragüense por presunto tráfico de personas en el norte de Costa Rica

El reporte oficial destaca que el hombre identificado como de apellido Rivas fue capturado por oficiales fronterizos cuando intentaba evadir el puesto de Tablillas, con el fin de trasladar a una comunidad cercana a 10 nicaragüenses, de ellos 7 se encontraban en condición migratoria irregular.

Un juzgado penal impuso al sospechoso prisión preventiva por 15 días mientras es llevado a un juicio, tras remitido a la Fiscalía de Los Chiles (zona norte). En Costa Rica el tráfico ilícito de personas tiene penas de hasta ocho años de prisión.

"Los extranjeros que estaban en condición migratoria irregular fueron presentados como testigos ante la mencionada fiscalía, para luego quedar a la orden de la Policía de Migración a fin de ser devueltos a Nicaragua", explicó el Ministerio de Seguridad en un comunicado de prensa.

En Costa Rica se produce el fenómeno de una inmigración constante de nicaragüenses. Según los datos oficiales, Costa Rica acoge a más de 218.000 personas solicitantes de protección internacional, la mayoría de ellas nicaragüenses.