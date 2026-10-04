Egipto llama al "diálogo" para resolver conflictos por recursos naturales en África

En un discurso en sesión inaugural de la Octava Cumbre de Coordinación de Mitad de Año de la Unión Africana (UA), en la ciudad mediterránea egipcia del Nuevo Alamein, Al Sisi invitó a los Estados del continente a la cooperación para hacer frente a los crecientes problemas geopolíticos y transfronterizos, y a evitar las "políticas unilaterales" a la hora de decidir sobre la gestión de los recursos del continente.

"Subrayamos aquí la importancia de abordar las cuestiones transfronterizas como asuntos que requieren cooperación, no competencia, diálogo y no confrontación, incluyendo la gestión y el uso de los recursos naturales y los ríos transfronterizos de conformidad con el derecho internacional", dijo.

Indicó que "cada país tiene derecho a desarrollar y aprovechar sus recursos naturales, pero este derecho debe ejercerse con responsabilidad, sin perjudicar a otros".

Sus declaraciones se producen en un momento de gran tensión entre Egipto, Sudán y Eritrea, por un lado, y Etiopía, por el otro, debido a acusaciones de Adís Abeba contra esos Estados de apoyar a los grupos armados y de la oposición enfrentados con el Ejército regular en el norte del país, lo que esos países niegan.

Las relaciones se enfriaron entre El Cairo y Adís Abeba por la construcción de la Gran Presa del Renacimiento Etíope (GERD) y sus planes de establecer otros megaproyectos hidroeléctricos con fines de desarrollo económico y para convertir el país en el mayor exportador de electricidad de África mediante megaproyectos hidroeléctricos.

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Egipto, que depende de más del 90 % del Nilo para su suministro de agua potable, considera que los proyectos etíopes van a reducir su cuota del agua, por lo que advierte que se trata de una "amenaza existencial" y "asunto de seguridad nacional y supervivencia".

Las recientes tensiones llevaron este viernes al Gobierno egipcio a declarar "persona non grata" a un consejero de la Embajada de Etiopía en El Cairo, pocas horas después de que Adís Abeba hiciera lo mismo con un diplomático egipcio.

Etiopía también anunció el pasado jueves el cierre de su Embajada de Eritrea y la expulsión de diez diplomáticos eritreos, a los que acusó de amenazar la seguridad nacional, una medida a la que Eritrea respondió anunciado la ruptura total de sus relaciones con Adís Abeba.

El presidente egipcio insistió en Al Alamein en que las relaciones entre los países de la UA "son mayores que nuestras diferencias, y podemos lograr el bienestar y la prosperidad para nuestros pueblos cuando las intenciones son sinceras, prevalece el lenguaje del diálogo y nos adherimos al principio de lograr el beneficio para todos".