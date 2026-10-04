El festival español Pelikula celebra 25 años de cine en Filipinas con lo mejor de los Goya

Organizado por el Instituto Cervantes y cofinanciado por la Embajada de España en Filipinas, la edición XXV de Pelikula proyectará del 4 al 11 de octubre largometrajes y cortometrajes en español en varias salas de cine de la capital filipina.

"Recibir a 7.000 espectadores en una sala de cine para ver películas en español en el Sudeste Asiático no deja de ser muy impresionante", explicó a EFE el director del Instituto Cervantes en el archipiélago, Francisco Javier López Tapia, que considera "digno de ser celebrado" que el festival sea un referente para los espectadores del archipiélago.

Tras cerca de 600 películas proyectadas a lo largo de más de dos décadas y miles de espectadores en cada edición, este año el festival quiere ser "una celebración" y un "agradecimiento a ese público filipino", según señaló López.

En las pantallas de la capital, figurarán piezas como el documental 'We the Hispanos', de José Luis López-Linares; el clásico 'El desencanto' (1976), de Jaime Chávarri, o la cinta de animación 'Olivia y el terremoto invisible', de Irene Iborra.

También tendrá gran protagonismo la esencia de los Goya, con 'Los domingos', de Alauda Ruiz de Azúa, mejor película y ganadora de cinco premios en la última edición; 'Sirat', de Oliver Laxe, la más laureada, con seis, y 'La cena', de Manuel Gómez Pereira, con dos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La sección 'Premios Goya on Tour' suma además las premiadas 'Maspalomas' de José Mari Goenaga y Aitor Arregi, 'El cautivo', de Alejandro Amenábar, 'Los Tigres', de Alberto Rodríguez, y 'La habitación de al lado', de Pedro Almodóvar.

El festival también reunirá cine de otros países, con obras como la brasileña 'Cyclone', de Flavia Castro; la argentina 'Mensaje en una botella', de Gabriel Nesci; la costarricense 'Tengo sueños eléctricos', de Valentina Maurel, y la peruana 'Vino la noche', de Paolo Tizón.

"Aquí existe esa conexión", subrayó el director sobre un festival, cuyo nombre juega con la palabra 'pelikula' en tagalo, idioma principal de Filipinas con un 30 % de vocabulario de origen español, fruto de tres siglos de pasado colonial "con luces y con sombras" que hace "que haya temas que nos parezcan muy cercanos aquí y allí pese a la lejanía geográfica".