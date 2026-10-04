El Nikkei sube un 2 % en la apertura y recupera la barrera de los 69.000 por tecnológicas

Transcurrida la primera media hora de negociación, el indicador, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado japonés, subía un 2,05 %, o 1.401,88 puntos, hasta ubicarse en los 69.711,34 enteros.

El índice más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, crecía un 1,07 %, o 43,61 puntos, hasta las 4.134,61 unidades.

El grupo de telecomunicaciones e inversión SoftBank, uno de los mayores inversores en IA a nivel mundial, ganaba un 2,88 %, mientras que la empresa Fujikura, que fabrica cables eléctricos para centros de datos y se ha beneficiado del entusiasmo por la IA, sumaba un 0,32 %.

Además, el fabricante japonés de memorias Kioxia crecía un 3,59 % y las firmas del sector de los semiconductores Tokyo Electron y Advantest aumentaron, respectivamente, un 4,34 % y un 5,13 %.

El principal fabricante de vehículos del país, Toyota, se incrementó un 1,14 %; mientras que el referente de la electrónica y el entretenimiento Sony se revalorizaba un 0,59 % y la empresa japonesa de videojuegos Nintendo aumentaba un 0,83 %.