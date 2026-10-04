Los premios Ariel conmemoraron también el 80 aniversario de la AMACC que tras tres años celebrando la fiesta del cine mexicano en el estado de Jalisco, decidió traer de vuelta los Premios a la capital mexicana.
04 de octubre de 2026 a la - 01:00
'En el camino', de David Pablos, logra seis Ariel en edición 68 de los premios mexicanos
Ciudad de México, 3 oct (EFE).- 'En el camino', del realizador mexicano David Pablos, con seis premios, incluido el de mejor película y mejor dirección, este en un empate con 'La reserva', de Pablo Pérez Lombardini, fue la cinta ganadora de la 68 edición de los Premios Ariel otorgados por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC), cuya gala se celebró este sábado en los Estudios Churubusco, en Ciudad de México.
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