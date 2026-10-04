Expresidente boliviano Quiroga envía "fuerza" a Bolsonaro para la segunda vuelta en Brasil

En un mensaje en X, Quiroga (2001-2002), de tendencia conservadora, envió sus felicitaciones a Bolsonaro "por su victoria" en los comicios y expresó sus "respetos al gran pueblo de Brasil por una elección democrática impecable".

"Esperamos que en nuestra región reine la transparencia, sin Lavajato ni corrupción; y que la libertad se imponga al 'Socialismo XXI'. Fuerza Bolsonaro en 2a vuelta", agregó el también líder de Libre, la principal fuerza opositora en el Legislativo boliviano.

Lula da Silva y Flávio Bolsonaro disputarán la Presidencia de Brasil en una segunda vuelta electoral el próximo 25 de octubre, según los resultados oficiales de los comicios celebrados este domingo, con el 98,36 % del censo escrutado.

El primogénito del exmandatario ultraderechista Jair Bolsonaro, con el 47,31 % de los votos, y el dirigente progresista, con el 44,83 %, fueron los dos candidatos más votados en una primera vuelta sin opciones para los otros diez aspirantes a la jefatura del Estado, de acuerdo con los datos del Tribunal Superior Electoral (TSE) brasileño.

Para la segunda vuelta, los sondeos publicados antes de este domingo proyectaban un pleito muy reñido, con Lula y Flávio en empate técnico.