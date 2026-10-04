Irán retoma los vuelos a Nayaf tras excepción de EEUU a las sanciones a la aviación iraní

Según la programación del Aeropuerto Internacional Imán Jomeiní de Teherán, los primeros vuelos de este domingo partirán hacia Nayaf a las 20:45 hora local (17:15 GMT), operado por la aerolínea Zagros, y a las 23:45 (20:15 GMT), a cargo de Sepehran.

"De acuerdo con las decisiones adoptadas al más alto nivel por las autoridades de ambos países, se ha acordado que los vuelos entre Irán e Irak sean reanudados", anunció anoche el presidente de la Organización de Aviación Civil iraní, Abuzar Shirudi.

El Gobierno iraquí anunció el viernes que había conseguido una exención de Washington que permitirá a casi todas las aerolíneas iraníes operar hasta 40 vuelos diarios de ida y vuelta con el aeropuerto de Nayaf.

La única compañía que sigue vetada es Mahan Air, la principal aerolínea privada iraní, sancionada por Estados Unidos y Europa por su supuesta vinculación con la Guardia Revolucionaria y su presunta participación en el envío de misiles a Rusia para su uso en la guerra contra Ucrania.

La excepción a los vuelos a Nayaf permitirá recuperar una de las principales conexiones aéreas entre Irán e Irak después de que varios aeropuertos iraquíes suspendieran temporalmente los vuelos vinculados a las compañías iraníes ante el riesgo de verse afectados por las sanciones secundarias estadounidenses.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Nayaf es una de las ciudades sagradas chiíes más importantes, ya que alberga el santuario del imán Ali, el primer imán de esta rama del islam, por lo que cada año la localidad recibe a millones de peregrinos de Irán.

Estados Unidos sancionó en septiembre a 27 aerolíneas iraníes y exhortó a terceros países a no ofrecer servicios a las compañías afectadas, con la amenaza de excluir del sistema financiero estadounidense a quienes faciliten determinadas operaciones con ellas.

Las sanciones entraron en vigor el 23 de septiembre y llevaron a varios países como Turkmenistán, Azerbaiyán, Emiratos Árabes Unidos, Omán y Georgia, entre otros, a suspender o restringir sus conexiones aéreas con Irán.

A pesar de las sanciones estadounidenses, Irán continúa operando vuelos con China, Rusia y Turquía, entre otros países.

Las sanciones a las aerolíneas iraníes forman parte de la operación "Paria Económico", que Washington sumó al bloqueo de puertos y buques iraníes para aislar aún más financieramente a Teherán y tratar de doblegarlo en la guerra iniciada el pasado 28 de febrero.