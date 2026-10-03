Temporal dañó el techo de la Urgencia del Incan y dejó empapado a un paciente

El temporal que azotó en las últimas horas a San Lorenzo, Capiatá y otras ciudades del departamento Central también causó daños en el Instituto Nacional del Cáncer (Incan).

Las fuertes ráfagas de viento habrían desprendido parte del techo de chapa termoacústica del pabellón de Urgencias, lo que permitió el ingreso de agua al establecimiento sanitario.

Imágenes del incidente muestran a un paciente internado que quedó empapado a consecuencia de la lluvia que ingresó por el techo dañado.

El episodio también provocó inundaciones en sectores del hospital y volvió a poner en evidencia la vulnerabilidad de la infraestructura sanitaria ante las inclemencias climáticas.

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El pabellón de Urgencias del Incan fue habilitado en 2021, durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, con una inversión de G. 5.574 millones, financiada con fondos de Itaipú Binacional.

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La obra fue proyectada para ampliar la capacidad de atención del centro asistencial y brindar cobertura a unos 20.000 pacientes oncológicos.

Otras zonas afectadas

Parte de la zona de Admisión del hospital también fue afectada. Los vidrios que sirven de pared, quedaron totalmente desprendidos, y rotos.

En todo el predio del Incan se registran daños. La oficina de contenedor de la Asociación de Pacientes con Cáncer y Familiares (APACFA) también fue afectado al volcase a causa de las fuertes ráfagas del viento.

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El incidente se registra mientras el Incan pasa por un proceso de modernización y remodelación de sus instalaciones, que contempla la construcción de un nuevo centro ambulatorio, un parque sanitario y una planta de tratamiento.

Los daños ocasionados por el temporal generan preocupación sobre las condiciones de la infraestructura hospitalaria, especialmente en un área sensible como Urgencias, donde permanecen pacientes que requieren atención y cuidados permanentes.