Israel cerrará los cruces fronterizos de Gaza y Cisjordania el 5 y 7 de octubre

"El ministro de Defensa, Israel Katz, ordena el cierre de los pasos fronterizos en Gaza y Judea y Samaria (como denominan en Israel a Cisjordania) durante las conmemoraciones del 7 de octubre", anuncia el ministerio, que basa su la decisión en una recomendación del Ejército israelí.

Según el comunicado de Defensa, el cierre "general" de ambos territorios palestinos se ha decidido "tras una evaluación de la situación de seguridad y a la luz de las próximas conmemoraciones" de la masacre perpetrada por milicias gazatíes en territorio israelí hace tres años.

Israel establece tres excepciones para el acceso: permisos específicos concedidos por el COGAT (el brazo militar israelí que coordina asuntos civiles en los territorios ocupados), la entrada a territorio israelí de trabajadores sanitarios de Cisjordania y casos que impliquen compromisos ante el Tribunal Superior de Justicia o necesidades en la zona fronteriza entre ambos territorios.

El cierre aislará aún más ambos territorios palestinos: una Gaza devastada que depende de ellos para el acceso de alimentos, medicinas y otros productos básicos para una población sometida a tres años de ofensiva, y una Cisjordania en la que los movimientos ya de por sí están muy limitados para la población por el control militar de Israel.

En los últimos años, el Ejército israelí ha recomendado el cierre de estos pasos con motivo de distintas festividades nacionales o religiosas israelíes, además de como represalia en ocasiones a ataques de las milicias gazatíes a las tropas.