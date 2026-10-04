La abstención en las elecciones brasileñas sube un 21 %, un poco más que en 2022

Según los datos ofrecidos por el Tribunal Superior Electoral de Brasil, con un 99,95 % escrutado cerca de 125 millones de votos (125.210.636) fueron contabilizados en 499.248 mesas electorales, lo que deja una abstención de 33.441.825 de votantes, un 21,08 % del censo.

En las elecciones celebradas en octubre de 2022 la participación alcanzó un 79,05 %, apenas una décima más que los actuales resultados, con un total de algo más de 123 millones y medio de votos emitidos y una abstención del 20,95 %.

Por otro lado, este domingo se contabilizaron algo más de dos millones (2.299.989) de votos en blanco, un 1,84 % del total; y algo más de tres millones y medio (3.671.970) de votos nulos, un 2,93 % del cómputo global.

En el caso de los votos en blanco, se experimentó un incremento del 0,25 % con respecto a 2022, cuando se contabilizó un 1,59 %; y los nulos apenas crecieron un 0,11 % con respecto al 2,82 % alcanzado entonces.