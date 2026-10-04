La oposición gana dos ciudades principales de Paraguay, según datos preliminares

En la capital, que centró la batalla entre la oposición y la oficialista Asociación Nacional Republicana (ANR) o Partido Colorado (derecha), la ingeniera civil Soledad Nuñez, de la centrista y plural Alianza Juntos por Asunción, se imponía en la contienda con 133.325 votos (47,78 %), con el 99,92 % de las mesas escrutadas.

"Asunción votó, Asunción ganó. Hoy ganó la gente, hoy ganó el sueño de vivir en una ciudad que funciona, hoy ganó la voluntad de la gente que no se rinde, la gente que resiste, la gente que no se vende", declaró Núñez, al grito de "sí se pudo" de sus seguidores, tras declarar su triunfo por un estrecho margen sobre el candidato oficialista Camilo Pérez, de ANR-Partido Colorado.

Pérez, un reconocido dirigente deportivo y actual presidente del Comité Olímpico Paraguayo (COP), se abstuvo de validar los resultados preliminares e indicó que aguardarán la revisión de las actas de voto.

"En base a que los números son superajustados, vamos a esperar el juzgamiento de las actas. Nuestro equipo se va a poner a trabajar a partir de mañana, a las 2 de la tarde, en el juzgamiento de las actas", declaró Pérez a periodistas desde la sede del Partido Colorado, a la que había acudido el presidente Santiago Peña.

Según los mismos números del TREP, el candidato colorado por Asunción obtuvo 128.301 votos (45,98 %).

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Núñez destronaría de esta forma al coloradismo de la jefatura capitalina, actualmente bajo el mando de Luis Bello, quien asumió el cargo en agosto de 2025 tras la renuncia de su correligionario Óscar Rodríguez, en medio de una intervención administrativa que reveló "iliquidez" financiera de esa entidad.

La ingeniera Núñez se convertiría, de confirmarse oficialmente su triunfo, en la octava intendenta capitalina y la segunda mujer en ese puesto, según el canal ABC TV.

En Asunción, la participación alcanzó 61,75 % frente al 59,65 % de las municipales de 2021, mientras que el voto en blanco sumó 6.652 frente a los 5.069 de hace cinco años.

En tanto que en Ciudad del Este, que se ha transformado en un bastión opositor, el candidato Daniel 'Dani' Pereira Mujica, de la opositora e independiente formación Yo Creo Conciencia Democrática Nacional, arrasó con el 72,83 % de los votos sobre el colorado Rigo Chamorro, que alcanzó el 23,80 % tras el conteo del 100 % de los sufragios.

Mujica es un fuerte aliado del opositor Miguel Prieto, quien en agosto de 2025 fue removido de la Intendencia de Ciudad del Este por presuntas irregularidades administrativas y esta jornada ganó una silla en la Junta Municipal de esta urbe.

Más temprano, Prieto dijo a medios que un eventual triunfo de Mujica significaría un respaldo a sus "pretensiones" de aspirar a la Presidencia en los comicios de 2028 y una demostración de que en casa "las cosas están bien".

Tras el cierre de las mesas, el TSJE no ofreció un balance oficial sobre las 236 intendencias en disputa.

El presidente de ese órgano, Jorge Enrique Bogarín, destacó que el porcentaje de la participación nacional en los comicios se situaba en "poco más del 60 %" y describió la jornada como "ordenada, tranquila", y con "algunos incidentes, pero muy aislados".

La votación, que extendió entre las 07:00 y las 17:00 horas locales (10:00 y 20:00 GMT, respectivamente), estuvo marcada por una tormenta con vientos y una granizada que azotó el sábado a Asunción y varias ciudades vecinas, donde algunas zonas quedaron sin electricidad durante varias horas.