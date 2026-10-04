Las 'Cucarachas' continúan sus protestas en la India por tercer día consecutivo

Durante las movilizaciones en Nueva Delhi, el grupo denunció que una periodista fue víctima de acoso por parte del comisario adjunto de la Policía (ACP), Vivek Bhagat.

Según el CJP, varios representantes acudieron junto a la víctima a la comisaría de Parliament Street para registrar una denuncia formal, pero los agentes se negaron a tramitarla argumentando que ya existía una investigación en curso.

"La ley es clara, una denuncia debe registrarse sin investigación previa. Sin embargo, la Policía de Delhi está haciendo todo lo posible para proteger a su ACP", protestó la agrupación, que protagonizó una sentada frente al recinto policial exigiendo ser atendidos.

Pocas horas después, el movimiento juvenil denunció en X el desenlace del incidente: "En lugar de registrar una denuncia contra el acusado, la Policía de Delhi detiene a la propia víctima. ¡Cada día caen más bajo!".

En contraste con la tensión vivida en la capital, las movilizaciones transcurrieron de forma fluida en Bombay. El fundador del CJP, Abhijeet Dipke, celebró en X que la metrópoli financiera "está de nuevo en las calles" pidiendo elecciones libres y justas.

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Dipke envió un mensaje de solidaridad a los manifestantes y destacó la "gran diferencia" entre la permisividad de la policía del estado de Maharashtra para permitir las protestas y la contundencia de las fuerzas de Nueva Delhi.

Estas concentraciones forman parte de la creciente campaña de las 'Cucarachas' para forzar la destitución del jefe de la Comisión Electoral, Gyanesh Kumar, al que acusan de manipular el censo de votantes.

El CJP ha lanzado un ultimátum a las autoridades indias y amenaza con una movilización masiva desde todo el país hacia la capital el 10 de octubre si Kumar no abandona el cargo.